Real Madrid'de deprem! Zidane ile yollar ayrıldı

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, görevi bıraktı.

Bir süredir sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Zidane'ın görevini bıraktığı resmi internet sitesinden de açıklandı.

Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında üç Şampiyonlar Ligi, iki La Liga, iki İspanya Süper Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve iki Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi (3)

UEFA Süper Kupası (2)

La Liga (2)

İspanya Süper Kupası (2)

FIFA Kulüpler Kupası (2)