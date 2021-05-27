O borçlar da yapılandırılacak! Oda ve borsalara olan borçlar da listeye eklendi

Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırması yasa tasarısına son dakikada verilen bir önerge ile yeni borçlar da eklendi. İşte yapılandırma kapsamına alınan yeni borçlar...

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi.

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