Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Uzlaşma zemini oluşmazsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Tüm partiler yeni ve sivil anayasa çalışmalarına destek vermelidir. MHP kendi taslağını sundu, bizim çalışmalarımız da bitti. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı ve bizi destekleyen partilerle taslağı milletimize sunmakta kararlıyız.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda gündeme ili,şkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır.

- Sadece darbeciler değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. 15 Temmuz Darbe girişimini ‘tiyatro’ diyerek küçümsemeye çalışanlar yine bunlardır. Biz, ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz. Bizi indirmekten ve vatana ihanetle yargılamaktan söz edenler bunlardır. Birkaç hafta önce bizi Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler yine bunlardır. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 seneye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır.

- Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin adeta genlerine işlemiştir. Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten, Türkiye'nin demokrasisini ve kalkınmasını baltalamaktan da çekinmemişlerdir.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. Amacımız Meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. MHP kendi taslağını sundu, bizim çalışmalarımız da bitti.

''Uzlaşma zemini oluşmazsa...''

- Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım. İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız.

''Yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler''

- Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır. CHP yönetimlerinin en başından beri bize karşı yürüttükleri muhalefet üslubuna bakın, hiçbirinde eser ve hizmet siyasetine rastlayamazsınız. Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Bir dizi konuda yalanları sürekli tekrar etme stratejisini uyguluyorlar. Bunların siyaset adına heybelerinde başka hiçbir malzeme yoktur. Bugüne kadar girdiği her seçimde CHP'ye hak ettiği dersi veren milletimiz, inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır.

''Kirli pazarlıklar içerisinde''

- CHP Genel Başkanı'nın 'Millet İttifakı' diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkındığını, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde kıvrandığını, şimdiden bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu sizler de görüyorsunuz. Geçmişte kartvizitle memur alındığından sözlü talimatla ihale verildiğine kadar nice yalanı sıralamışlardır. Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler.

''Kendini gizlemeye çalışıyor''

- Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir. CHP, bir yanına İYİ Parti'yi, öteki yanına HDP'yi alarak, arkasına da AK Parti'den şöyle çok küçük, kırpıntı oranlarda da olsa oy kopartacağını umduğu birilerini takarak aslında kendini gizlemeye çalışıyor.

''Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik''

- İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.