BIST 1.419
DOLAR 8,44
EURO 10,31
ALTIN 513,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamaya göre Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen askeri harekatlara ilişkin son gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli orgeneral Galip Mendi: Korkut Eken, Atilla Peker'le beni KKTC'de ziyaret etti
27 Mayıs altın fiyatları! Altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den çarpıcı dolar yazısı! TL niçin değer kaybediyor?
Tamar Öner kimdir aslen nereli Can Tanrıyar eşi ile yaş farkı kaç
İsviçre'de Türk iş insanı Suat Şahin'in fabrikası PKK yandaşlarının kimyasal saldırısına uğradı
Diyarbakır anneleri engel tanımadı eylemler il sınırları aştı 4 ile yayıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Engelli vatandaşlara aşılama başlıyor
A Milli Takım'ın ikinci rakibi Gine
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 767 aranan şahıs yakalandı
Defne Joy Foster kaç yaşında öldü ölüm nedeni adli tıp açıkladı
Yorumlar 1 yorum