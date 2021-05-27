Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamaya göre Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen askeri harekatlara ilişkin son gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.