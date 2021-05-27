İçişleri Bakanlığı açıkladı: 767 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 767 kişinin yakalandığı ve 132 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal eden 772 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yaz aylarının huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığının vatandaşa hissettirilmesi amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı. 13 bin 456 karma ekip ve 59 bin 595 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 228 dedektör köpek kullanıldı. Uygulamada; 533 bin 821 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 767 kişi yakalandı, 132 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 kişiye idari ve 269 kişiye adli olmak üzere toplam 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

253 bin 431 aracın kontrol edildiği uygulamada, 16 bin 646 araca idari para cezası uygulanırken, 1084 araç da trafikten menedildi. Ayrıca 88 aranan araç yakalandı, 39 bin 789 iş yeri denetlendi, kapalı olması gerektiği halde açık olan 18, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 2 ve diğer idari yaptırımlardan 17 olmak üzere toplam 37 iş yerine idari, 22 iş yerine ise adli işlem yapıldı. Kontrollerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile alkol ele geçirildi.