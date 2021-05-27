BIST 1.424
DOLAR 8,44
EURO 10,32
ALTIN 513,99
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidiyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın daveti üzerine 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina'ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya'yı ziyaret edecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Karagümrük'ten Borini'yi istiyor
PKK'nın 'zengin olma vaadiyle' kandırdığı çocukları istismarı emniyet raporunda
Galatasaray için Luis Abram iddiası
Werder Bremen'in teknik direktör adayı Hüseyin Eroğlu
Toprak evli mi eşi kim şarkıcı Toprak ışık aslen nereli?
Türkiye elektrik piyasasında yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor
Erdoğan ile Soylu salona birlikte girdi Abdulkadir Selvi tam desteğin perde arkasını yazdı
Şarkıcı Toprak kaç yaşında aslen nereli evli mi?
İsviçre, AB ile çerçeve anlaşması müzakerelerine son verdi
TRT’den 1960 Darbesine Özel Belgesel: 'Darbelerin Pusulası: 27 Mayıs'
Yorumlar 2 yorum