Toprak evli mi eşi kim şarkıcı Toprak ışık aslen nereli?

El Ele Olsak şarkısı ile akıllara kazınan şarkıcı Toprak Işık'ın hayatı merak konusu oldu. Yıldız Tilbe ile düet yapan Toprak, Almanya doğumlu aslen Adanalı. 8 yaşındayken ailesiyle beraber memleketi Adana'ya kesin dönüş yapan Toprak'ın bir oğlu var. Peki Toprak evli mi, oğlunun annesi eşi kimdir?

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Sevilen şarkıları ile zaman zaman müzik piyasasının konuştuğu isimlerden biri olan şarkıcı Toprak Almanya'nın Viersen şehrinde doğdu aslen Adanalı. Yıldız Tilbe ile düet yapan şarkıcının bir oğlu var. Evliliği hakkında bir bilgi olmayan şarkıcı Toprak 48 yaşında.

2003 senesinde "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" isimli albüm çalışmasıyla ikinci albümünü hazırlayan ve bu albümdeki Yıldız Tilbe düeti "El Ele Olsak" isimli şarkıyla büyük ses getirmiş olan Toprak, albümünün ilk klibini sözü müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan aynı zamanda değerli sanatcı Yıldız Tilbe'nin hem düet yaptığı hem de klibinde oynadığı "El Ele Olsak" şarkısına çekti. Ve daha sonra albüme ismini verdiği ve yine bir Yıldız Tilbe şarkısı olan "Bu Delikanlıyı Unutamazsın" adlı şarkıya klip çekti.

2008 senesinde, prodüktörlüğünü Yıldız Tilbe'nin yapımcılığını Bülent Seyhan ve Fuat Seyhan'ın üstlendiği Seyhan Müzik etiketiyle çıkarmış olduğu, 4'ünün sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 12 şarkılık "Yeniden" isimli albümünde yine bir Yıldız Tilbe şarkısı ve düeti olan "Hep Seninle Olabilirim" isimli çıkış şarkısı ile müzik kariyerindeki üçüncü çalışmasına imza atmış oldu. İlk klibini Yıldız Tilbe'ye ait olan ve Yıldız Tilbe'yle düet yaptığı albümün çıkış parçası olan "Hep Seninle Olabilirim"'e çekti.

Ve sene 2010 dördüncü albüm yeni bir buluşma... "Hiç Aşık Oldun Mu?" isimli son albümünde 12 şarkıdan oluşmakta olup, albümde diğer albümlerinde olduğu gibi Yıldız Tilbe bestelerinin yanı sıra birçok değerli bestecilerin şarkıları ve Diyarbakır'dan Urfa'ya Anadolu'dan Malatya'ya uzanan 5 tane de türkü bulunmakta.

Önümüzdeki haftalarda müzik marketlerdeki yerini alacak olan albümün ilk klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde "Çal Çal Oyna" isimli şarkıya Brezilya'dan getirilen kalabalık bir cast eşliğinde çekildi.