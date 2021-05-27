Defne Joy Foster ölümü nasıl öldü kalp krizi mi geçirdi?

Sihirli Annem dizisinde çılgınlıkları ile bilinen Eda karakteri ile tanınan oyuncu Defne Joy Foster'in ölümü ve ölüm nedeni yeniden gündem oldu. 2011 yılında, 36 yaşında ölen Defne Joy Foster Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'a ait evde ölü olarak bulunmuştu. Defne Joy Foster'in ölüm nedeni olarak astım ilacı ve alkolün birlikte alınması olarak açıklanmıştı.

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Ekranların sempatik, sevilen oyuncusu Defne Joy Foster'in ölümü ve ölüm nedeni tekrar gündeme geldi. En popüler olduğu dönemde ölüm haberi gelen Defne Joy Foster 2011 yılında 2 Şubat'ta 36 yaşında Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü olarak bulunmuştu. Uzun süre ölüm nedeni netleşemeyen Defne Joy Foster'in ölüm raporunda ölüm nedeni olarak Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" olarak açıklandı.

Defne Joy Foster İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlenmiş ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu olmuştu.

Defne Joy Nayman Foster (2 Eylül 1975, İncirlik, Adana - 2 Şubat 2011, İstanbul), Türk görüntü yönetmeni, oyuncu, sunucu ve eski DJ.

Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan ABD'li Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğdu.Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya giderken Foster, annesiyle kaldı.Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi.

İlk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. Tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Ayrıca Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yaptı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.

Özel hayatı ve evliliği: Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan ve burada tanıştığı İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu.

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

Neden öldü: Defne Joy Foster'ın Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm nedeni; "Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" olarak açıklandı.

Son sözleri ne oldu: Defne Joy Foster'in ölmeden birkaç dakika önce, 'Benim astımım tuttu, nefes alamıyorum' dediği ve 112 Acil ambulansı gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi.

Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, üç yıl önce evlenmiş ve bir oğlu olmuştu. İlk olarak Kral TV DJ'yi olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu ile dizi oyunculuğu yapmıştı.

Defne Joy Foster'ın ölü bulunduğu evin önünden bildiren HABERTÜRK muhabirinin aktardığı bilgilere göre, bir önceki akşam 'Yok Böyle Dans' adlı yarışma programından arkadaşlarıyla birlikte dışarıda eğlenen ve alkol alan genç sunucu, oradan Caddebostan'daki bir arkadaşının evine gitti. Astım hastası olduğu için aldığı ilaçlarla alkolün karışması sonucu fenalaştığı iddia edilen Foster'ın arkadaşı eve doktor çağırdı. 112'yi de aradığını belirten arkadaşının iddiasına göre, acil servis gelmeden Defne Joy Foster hayatını kaybetmişti.

Kimin evinde ölü olarak bulunmuştu:

Defne Joy Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz da, eşinin öldüğü eve geldi. Gözyaşları içindeki Solmaz, gerekli bilgileri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

AA'dan gelen haberlere göre, Defne Joy Foster'ın Caddebostan'da öldüğü ev, Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'a ait. Olaydan sonra Ahmet Altan da olay yerine gelip bilgi aldı.

Oyunculuk kariyeri: 1997: Ruhsar Konuk Oyuncu

2000: Beyaz Yalanlar Yardımcı Oyuncu

2000: Dadı Yardımcı Oyuncu

2003: Sihirli Annem Eda

2006: Selena Pandora

2007: Hayal ve Gerçek Yardımcı Oyuncu

Çeyiz Show

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

NTV Yeşil Ekran

Uzman Avı

Zula

YARIŞMA

2002 : Altıncı His (Takım kaptanı)

2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)