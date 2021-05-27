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Inter'de deprem! Conte ile yollar ayrıldı

Bir süredir küçülme planları yapan Inter kulübü, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

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Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli hocanın, tazminat olarak 7 milyon euro alacağı kaydedildi. Inter'i 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Conte kulübünden yıllık 12 milyon euro maaş alıyordu. Conte daha önce çalıştırdığı Chelsea, Juventus ve Bari'yi de şampiyon yapmayı başarmıştı.

Inter'de Conte'nin yerine Max Allegri ve Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin isimleri anılıyor.

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