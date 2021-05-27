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HDP'li Pervin Buldan'dan muhalefete çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir YouTube canlı yayınında Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak, "Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeniden bir araya gelelim" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birinin program konuğu olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak ortaklarına 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.

'Muhalefetin HDP ile yeniden bir araya gelmesi gerek'

Muhalefet partilerinin Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi" ifadelerini kullandı.

'Seçimlerde de başarılı olabiliriz'

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

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