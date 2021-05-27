BIST 1.428
DOLAR 8,43
EURO 10,31
ALTIN 515,67
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş atağa geçti! Alexander Sörloth ve Carlos Bacca bombası

Beşiktaş, santrfor transferinde iki ismin üzerinde duruyor. Bu iki transferde öncelik Trabzonspor formasıyla gol kralı Alexander Sörloth olacak. Diğer isim ise tecrübeli Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca.

Abone ol

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunan Alexander Sörloth'u Devler Ligi kozuyla ikna etmeyi planlıyor. Kolombiyalı ünlü forvet Carlos Bacca ise bonservis bedeli olmazsa değerlendirmeye alınacak.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, transfer listesinin ön sırasında Alexander Sörloth'a yer veriyor. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre Norveçli golcünün geleceği netleşecek. Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde eski kulübü Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunuyor. Ancak bunun bağlayıcı olmadığı ve 25 yaşındaki forvetin tercihinin önem taşıdığı belirtildi. Beşiktaş cephesi de Sörloth'un ve Leipzig'in alacağı kararı bekliyor.

Alexander Sörloth'a Avrupa'dan da çok sayıda talipli var ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle öne geçme çabasında. Kartal'da alternatifli listedeki bir diğer isimse Carlos Bacca... Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. İspanya'dan bonservissiz ayrılması halinde Kolombiyalı forvetin transferinin düşünülebileceği belirtildi.

Trabzonspor'la 49 resmi maça çıkıp 33 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Sörloth, aynı başarıyı Leipzig'de gösteremedi. Alman ekibiyle 37 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Defne Samyeli evlilikleri kızlarının babası kimdir?
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı
Yargıtay, gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın değiştirilmesine yönelik mahkeme kararını onadı
Türkiye Varlık Fonu'nda Alpaslan Çakar görevi Hüseyin Aydın'dan devraldı
+18'lik bilirkişi görevi! Sosyal medyada uygunsuz görüntüleri olan kadın kimin karısı?
Şanlıurfa'da gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gün doğumunda işçilerle gül topladı
Bir aşı daha Türkiye'de üretilecek! Turk İlaç Rus aşısı üretimi için anlaşmaya vardı
Antalya'da 21 gündür kayıp! Ukraynalı dağcının annesine attığı son mesaj ortaya çıktı
Defne Samyeli Sedat Peker olayı nedir twitter'da ne yazdı?
Yorumlar