Beşiktaş atağa geçti! Alexander Sörloth ve Carlos Bacca bombası

Beşiktaş, santrfor transferinde iki ismin üzerinde duruyor. Bu iki transferde öncelik Trabzonspor formasıyla gol kralı Alexander Sörloth olacak. Diğer isim ise tecrübeli Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca.

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Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunan Alexander Sörloth'u Devler Ligi kozuyla ikna etmeyi planlıyor. Kolombiyalı ünlü forvet Carlos Bacca ise bonservis bedeli olmazsa değerlendirmeye alınacak.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, transfer listesinin ön sırasında Alexander Sörloth'a yer veriyor. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre Norveçli golcünün geleceği netleşecek. Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde eski kulübü Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunuyor. Ancak bunun bağlayıcı olmadığı ve 25 yaşındaki forvetin tercihinin önem taşıdığı belirtildi. Beşiktaş cephesi de Sörloth'un ve Leipzig'in alacağı kararı bekliyor.

Alexander Sörloth'a Avrupa'dan da çok sayıda talipli var ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle öne geçme çabasında. Kartal'da alternatifli listedeki bir diğer isimse Carlos Bacca... Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. İspanya'dan bonservissiz ayrılması halinde Kolombiyalı forvetin transferinin düşünülebileceği belirtildi.