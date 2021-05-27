Türkiye Varlık Fonu'nda Alpaslan Çakar görevi Hüseyin Aydın'dan devraldı

Türkiye Varlık Fonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Alpaslan Çakar atanırken Hüseyin Aydın görevden alındı.

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Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Ananomi Şirketi Yönetim Kurulu'nda görev değişiklği yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alındı. Aydın'ın yerine atanan isim ise Alpaslan Çakar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

19/9/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alınmış ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan Çakar atanmıştır.

Aydın'ın tüm görevleri sona erdi

26 Mart 2021'deki genel kurulda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini Alpaslan Çakar'a devreden Hüseyin Aydın, 21 Nisan'da da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı görevini yine Çakar'a bırakmıştı. Aydın, Ziraat Bankası ve TBB'den sonra Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de Çakar'a devretmiş oldu.