İran elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini yasakladı

İran çok enerji tüketen kripto para madenciliğini dört aylığına yasakladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu karara gerekçe olarak ülkenin birçok şehrinde yaşanan elektrik kesintilerini gösterdi.

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Yasağı bir kabine toplantısı sırasında duyuran Ruhani, yasağın derhal başladığını ve 22 Eylül'e kadar süreceğini açıkladı. Ruhani ayrıca İran'da yapılmakta olan kripto para madenciğiliğinin yüzde 85'inin lisanssız olduğunu da sözlerine ekledi.

İranlılar önümüzdeki ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde elektrik kesintilerinden şikayetçi. Hükümet ise kesintilerden kripto para madenciliğinin yanı sıra geçen yaz yaşanan kuraklık ve artan elektrik talebini gösteriyor.

İran'da kripto madenciliği ne durumda?

Blok zincir analiz firması Elliptic bütün Bitcoin madenciliğinin yüzde 4,5'inin İran'da yapıldığını belirtiyor. Ülkenin kripto para ile milyonlarca dolar kazandığını öne süren firma bu durumun İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının etkisini azaltmada kullanılabileceğini savunuyor.

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Geçmiş yıllarda kripto para kullanımını kabul eden İran ucuz enerji karşılığında madencilere bitcoinlerini merkez bankasına satma zorunluluğu getirdi. Tahran yönetimi İran'da çıkarılan kripto paraların ithalatına izin verilen ürünlerin ödemelerinde kullanılmasına izin veriyor.

Petrol zengini İran'ın ucuz enerji beklentisi Çin başta olmak üzere madencileri cezbediyor. Elliptic'in sunduğu verilere göre kripto para madencileri yılda 10 milyon varil karşılığı üretilen elektriğe ihtiyaç duyuyor. 10 milyon varil İran'ın toplam petrol ihracatının yüzde 4'üne denk geliyor.

Kripto paralar neden çok enerji tüketiyor?

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri madencilik adı verilen ve çok karmaşık matematik problemlerinin çözmek için birbiriyle yarışan çok güçlü bilgisayarın kullanıldığı bir süreçle yaratılıyor. Bu süreç çok yüksek enerji harcıyor. Kullanılan enerjinn genellikle fosil yakıtlardan elde edilmesi kripto para madenciliğinin çevreye etkilerinin sorgulanmasına neden oluyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla daha önce Bitcoin ile araba satın alınabileceğini duyurmuş, ancak firmanın sahibi Elon Musk'ın çevresel kaygılardan dolayı satışlarda Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını açıklamıştı.