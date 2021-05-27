BIST 1.428
DOLAR 8,43
EURO 10,31
ALTIN 515,67
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı

Anadolu Ajansı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alındı. Görevden alınan Aydın'ın yerine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan Çakar atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adnan Ertem atandı. 

Rekabet Kurulu Üyeliğine de 4054 sayılı Rekabet Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Cengiz Çolak atandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri BıoNTech aşısıyla ilgili iddialar! MRNA ne yapar Prof. Osman Müftüoğlu anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zeytinburnu'nda çıkan yangında hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken normalleşme açıklaması
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti karar Resmi Gazete'de yayımlandı
NASA'dan muhteşem İstanbul paylaşımı
Eşiyle tartıştı çocuklarının önünde öldürdü
Galatasaray, Falcao'yu takımdan ayrılmaya ikna edemiyor
Lahanadan çimentodan daha dayanıklı yapı malzemesi üretildi
Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
Altay 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi
Yorumlar