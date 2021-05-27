Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, 19.08.2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alındı. Görevden alınan Aydın'ın yerine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan Çakar atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adnan Ertem atandı.

Rekabet Kurulu Üyeliğine de 4054 sayılı Rekabet Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Cengiz Çolak atandı.