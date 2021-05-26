Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde, 89. dakikada Marco Paixao'nun golüyle Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükseldi.

İzmir, Süper Lig'de 2 takımla temsil edilecek

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marco Paixao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Göztepe ile beraber İzmir'i Süper Lig'de temsil etmeyi hak eden ikinci takım olacak olan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig biletini kaptı.

Mustafa Denizli'nin sevinç gözyaşları

Karşılaşma sonrası futbolcuları tarafından omuzlarda taşınan teknik direktör Mustafa Denizli, duygu dolu anlar yaşadı.