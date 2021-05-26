Trabzonspor'da Gervinho ve Bruno Peres'in maliyetleri belli oldu

Trabzonspor, gün içinde transferleri için görüşmelerin başladığını duyurduğu Gervinho ile Bruno Peres ile resmi sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüp, yeni transferlerinin maliyetlerini de Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

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Trabzonspor, anlaşmaya vararak Trabzon'a getirdiği İtalya'nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden Bruno Peres ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile futbolcuların eşlerinin de yer aldığı imza töreninde Gervinho ile 2, Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer sezonuna bu sezon erken başladıklarını belirterek, "Eminim ki bu taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Gervinho ve Peres ile izleme komitesinin, teknik heyetin ve hocamızın talepleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 ay süren görüşme neticesinde bugün imza atabilecek konuma geldik. Transferlerimiz devam edecektir" dedi.

"Bütün amacımız, hocamızın bize önerdiği oyuncularla birlikte kampımıza başlamak" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer oyuncularla alakalı olarak da gelişmeler oldukça biz zaten bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün Gervinho ve Peres ile birlikteyiz. Her ikisinin de takımımıza çok büyük katkılar vereceğine inancım tam. Biraz uzun bir süreç oldu. Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım. Biz onları terlettik, onlar bizi terletti ama netice itibarıyla bugün imza töreni için hep birlikte buradayız. Hayırlı uğurlu olsun."

Gervinho: "Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih ederim"

Gervinho ise burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işimi yaparak konuşmayı tercih eden biriyim. Bu proje inandığım bir proje. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma Kulübüne de transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Başarılı olacağına inandığımız proje. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervinho ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Bruno: "Sorumluluklarımın farkındayım"

Bruno, öncelikle başkan Ağaoğlu'na kendilerine gösterdiği güven ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederek, "Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın, bunun getirdiklerinin farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim" dedi.

"Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak" ifadesini kullanan sağ bek oyuncusu, "Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman çok büyük başarılara sezon boyunca ulaşacağımıza eminim" değerlendirmesinde bulundu.