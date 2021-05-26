Türkiye'deki koronavirüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ikna ekiplerinin köy köy gezerek yaptığı hummalı çalışmasından övgüyle bahseden bir haber yaptı. Haberde ikna ekiplerinin Türkiye'nin ücra köşelerinde yaşayan ve aşılara karşı endişe duyan insanları başarıyla ikna ettiği ve ardından Türkiye'de binlerce kişinin aşılanmasının sağlandığı ifade edildi.

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Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) muhabirleri, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Mardin’de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi.

Haberde kentin sakinlerinden Medine Ereli’nin kentin ana caddesi boyunca yürüyen bir sağlık çalışanları ekibine seslendiği ve 59 yaşındaki eşinin aşı olmayı reddettiğini söylediğine yer verildi. Ardından Ereli’nin şikayetini dinleyen doktor ve hemşire, belediyede temizlik işçisi olarak iş başında olan Enver Ereli'yle görüşmeye gitti.

Ereli çiftine yardımcı olan Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye’nin 'aşı ikna' ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise aşıya uygun yaş gruplarına giren ancak şu ana kadar aşılarını yaptırma konusunda isteksiz olan insanları ikna etmek...

Ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve ona ilk doz aşısını yaptı. Ereli, "Hastalanmaktan ve felç olmaktan korkuyordum. Ama sonra sağlık ekipleri bana bunun benim yararıma olduğunu söylediler ve onlara inandım ve aşı oldum" dedi.

Aşılama programının başlangıcında Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP’ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra durumun böyle olmadığını anladılar. Çoğunlukla aşının felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü'ne göre; aşı ikna ekiplerinin çabaları sadece Mardin'de yaklaşık 8 bin kişinin aşılanmasıyla sonuçlandı. Aşı ikna ekibinin bir parçası olan Dr. Saffet Yavuz, "Köy köy, kapı kapı nerede olurlarsa olsunlar gidip onlarla yüz yüze veya telefonla konuşuyoruz ve onları ikna ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Mardin merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Gökçe köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sare Öncel de aşı tereddüt yaşayan insanlar arasındaydı. Öncel, "Herkes aşıyı yaptırırsam felç olacağımı ve öleceğimi söylüyordu. Bu yüzden reddettim. Ama hükümet bize doktorları gönderdi ve bizimle konuştular ve aşı oldum" şeklinde konuştu.