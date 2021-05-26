İki doz koronavirüs aşısı olanların enfekte olma ihtimali nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iki doz aşı olmuş kişilerin enfekte olma ihtimalini açıkladı. 101 milyondan fazla insan üzerinde yapılan çalışmada yeniden enfekte olma ihtimalinin 10 binde 1 olduğu bildirilirken; iki doz aşı olan kişilerde virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimalinin yüz binde bir olduğu belirtildi.

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama kampanyasında kritik bir eşiğin geçildiği açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan verilere göre; ABD'de 18 yaşın üzerindeki kişilerin yarısından fazlasının iki doz koronavirüs aşısı olduğu belirtildi.

Ülkede 131 milyondan fazla kişinin iki doz aşı olduğu belirtilirken bu rakamın toplam nüfusun yüzde 40'ının iki doz aşı olduğu anlamına geldiği bildirildi.

İki doz aşı olanların enfekte olma ihtimali nedir?

CDC'nin yayınladığı yeni raporda ise iki doz koronavirüs aşısı olmuş kişilerin enfekte olma ihtimallerinin çok düşük olduğu belirtildi.

CDC raporunda nisan ayı sonunda ülkede 101 milyondan fazla iki doz aşı olmuş kişileri incelendiğini belirtirken aşı olmuş kişilerin Kovid-19 ile enfekte olma ihtimallerinin yüzde 0,01 olduğunu bildirirdi.

101 milyonun üzerinde iki doz aşı olmuş kişiden 10 bin 262'sinin enfekte olduğunu belirten CDC, bu kişilerin sadece yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden yaklaşık 20 kişinin çoğunun 80 yaşın üzerinde olduğu belirtilirken bu kişilerin beşte birinin Kovid-19 dışında bir nedenle hayatını kaybettiğinin altı çizildi.