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Bursa'da trafikte kanlı olay! Husumetlisini takip edip başından vurdu

BURSA’da Mehmet B. (38), para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.’yi (29) trafikte aracıyla takip edip, tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Mirali G. hastanede tedaviye alındı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet B., yönetimindeki 16 MCZ 23 plakalı otomobille para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.’yi trafikte takibe aldı.

Mirali G., kullandığı 16 Z 3189 plakalı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi’nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet B. otomobiliyle yanına yaklaştı. Camı açan Mehmet G., Mirali G.’ye ateş edip, uzaklaştı.

Mermilerden birinin başına isabet ettiği Mirali G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mirali G., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Mirali G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, Mehmet B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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