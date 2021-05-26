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Adıyaman'da yürekler ağza geldi! Evin terasından düşen kadın yaralandı

 ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde tek katlı evin terasından düşen Emine Kavak (38), yaralandı. Tedaviye alınan Emine Kavak’ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

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Kahta ilçesinde tek katlı evin terasından çıkan Emine Kavak, dengesini kaybedip yere düştü.

Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kavak’ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Emine Kavak’ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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