Trabzonspor'dan Gervinho ve Bruno Peres bombası

Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, iki yabancı futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Bordo-Mavili ekip, prensip anlaşmasına vardığı, bonservisleri elinde bulunan Gervinho ve Peres ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır...

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin (Gervinho) kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır... denildi.

Dün özel uçakla Trabzon'a gelen Gervinho ve Peres'i bordo-mavili taraftarlar, havalimanı çıkışında büyük ilgiyle karşılamıştı.

Bu sezonki performansları

33 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncu sol kanat oyuncusu Gervinho, Parma'da bu sezon forma giydiği 25 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti. Brezilyalı sağ bek Peres ise Roma'da 30 lig maçında görev alırken 1 gol attı.