BIST 1.427
DOLAR 8,44
EURO 10,31
ALTIN 516,89
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Trabzonspor'dan Gervinho ve Bruno Peres bombası

Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi.

Abone ol

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, iki yabancı futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Bordo-Mavili ekip, prensip anlaşmasına vardığı, bonservisleri elinde bulunan Gervinho ve Peres ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır...

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin (Gervinho) kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır... denildi.

Dün özel uçakla Trabzon'a gelen Gervinho ve Peres'i bordo-mavili taraftarlar, havalimanı çıkışında büyük ilgiyle karşılamıştı.

Bu sezonki performansları
33 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncu sol kanat oyuncusu Gervinho, Parma'da bu sezon forma giydiği 25 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti. Brezilyalı sağ bek Peres ise Roma'da 30 lig maçında görev alırken 1 gol attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziya Selçuk duyurdu: Eğitimde telafiye başlıyoruz
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Adıyaman'da yürekler ağza geldi! Evin terasından düşen kadın yaralandı
Almanya'da 12 yaş üstü çocukların aşılaması başladı
AK Parti'den askeri suçlarla ilgili kanun teklifi! Meclis’e sunuldu
Vaka sayısının en çok azaldığı 3. İl Karabük oldu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi! Trafik durdu
4 yılda 51 ili otostopla gezdi 10 liraya yüzlerce kişinin derdini dinledi
Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a: Serdar Tatlı MHK'sine el çektirmezseniz...
Bakan Varank: İmalat sanayisine kredi desteğinde değerlendirme süreci başladı
Yorumlar 1 yorum