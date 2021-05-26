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Ziya Selçuk duyurdu: Eğitimde telafiye başlıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız" dedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle eğitimde yaşanan aksaklıklardan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı: ''Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.''

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