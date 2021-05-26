Trabzonspor, Hamsik ile Biglia arasında kaldı! Son karar Abdullah Avcı'nın

Trabzonspor'a Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik önerildi. Ayrıca Trabzonspor'un orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile de görüştüğü ortaya çıktı.

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Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor'a Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik önerildi. 33 yaşındaki Slovak orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Haberde, Trabzonspor'un orta sahaya takviye için bir süredir Lucas Biglia ile de görüştüğü ifade edildi.

Menajerler, Göteborg'da forma giyen dünya yıldızı Marek Hamsik'i bordo-Mavili kulübe önerdi ve Trabzon'un ödeyebileceği rakamı iletmesini istedi.