Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'Akşener' tepkisi: Aklını başına al

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kullandığı ifadelerden ötürü tepki gösterdi.

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Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi'nin resmi kuruluşunu gerçekleştiren eski CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i hedef alan sözleri nedeniyle eleştirdi.

Erdoğan'ı Twitter hesabından uyaran İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet partisi Genel Başkanı 81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil! Aklını başına al. Hiçbir şeye saygın, sevgin yok bari oturduğun makama saygın olsun."

Erdoğan ne demişti?

Grup toplantısında Akşener'i hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım.

Burası Rize, sen kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli’nin edebini, adabını gösterir.

“Bu daha birinci daha neler olacak neler''

İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra da Trabzon’a gitmeye kalktı. Trabzon’da da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara'ya döndü.

Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.