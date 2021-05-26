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MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş'in koronovirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İstanbul'da görev yapan Piyade Komando Albay Mehmet Gökeş, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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