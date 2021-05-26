Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım açıklaması! AK Parti MYK'sı iddiaları reddediyor

Siyasette Sedat Peker'in iddialarına yönelik tartışma sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. Sözcü Çelik, AK Parti MYK'sının iddiaları en güçlü şekilde reddettiğini belirterek, ''Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı'' dedi.

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Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yönelik iddialarına AK Parti'den tepki geldi.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "MYK'mız en güçlü şekilde bu iddiaları reddediyor" dedi.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

''İllegal mafyatik bir kişinin İçişleri Bakanı ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları gündeme getiriliyor. Sedat Peker'in iddialarını AK Parti MYK'sı en güçlü şekilde reddediyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz.

"Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı"

Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları. İllegal alandan yöneltilen iddiaları kendi muhalefetlerini inşa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor.

"Biz bu oyunların her zaman farkındayız"

Diyorlar ki: 'Söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız?' Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor. Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Devletimizin, İçişler Bakanımızın hedef alınarak nereye varılmak istendiğini görüyoruz. Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir."