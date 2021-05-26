BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Arakanlı Müslümanları ziyaret etti
Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'te sığınmacı olan Arakanlı Müslümanları ziyaret etti. Volkan Bozkır, yaşadıkları zulmü Arakanlıların ağzından dinledi.Abone ol
Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Bangladeş'te resmi temaslarda bulundu.
Bozkır, Cox's Bazar şehrine gitti ve buraya sığınmacı olarak gelen Arakanlı Müslümanların kampını ziyaret etti.
Volkan Bozkır, "Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçanların yaşadıklarını kendilerinden dinledim" sözleriyle ziyaretinin ayrıntılarını anlattı.
Bozkır, kamptakilerin ihtiyacını karşılayan Türk Sahra Hastanesi'nde de çalışmalar hakkında bilgi aldı.