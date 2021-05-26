Yemen'deki volkanik adada inşa edilen gizemli hava üssü uydudan görüntülendi

Yemen açıklarındaki volkanik bir adada gizemli bir hava üssü inşa ediliyor. Babülmendep Boğazı'ndaki Mayun Adası'na ilişkin henüz bir ülkeyle bağlantı kurulamasa da uzmanlar bunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir işi olduğunu düşünüyor.

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Yemen açıklarındaki volkanik bir adada enerji sevkiyatları ve ticari kargolar için dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından birinde yer alan gizemli bir hava üssü inşa ediliyor.

Hiçbir ülke Babülmendep Boğazı'ndaki Mayun Adası hava üssünü sahiplenmedi ancak Yemen'deki yetkililer, hava üssünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından inşa edildiğini öne sürdü.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetindeki yetkililer, BAE'nin 2019 yılında Yemen'deki Husi isyancılarla savaşan askerlerini geri çektiğini açıklamasına rağmen ülkenin gizemli hava üssünün inşa edilmesinin arkasında olduğunu söyledi.

Mayun'daki inşaatı yıllardır takip eden açık kaynaklı istihbarat şirketi Janes'in Orta Doğu editörü Jeremy Binnie, "Bu, nispeten kalıcı bir varlık oluşturmak için daha uzun vadeli bir stratejik hedef gibi görünüyor. Muhtemelen sadece Yemen savaşıyla ilgili değil ve ticari amacını da açık bir şekilde görmemiz gerekiyor" dedi.

Abu Dabi'deki emirlik yetkilileri ve BAE'nin Washington'daki büyükelçiliği ise basının yorum taleplerine yanıt vermedi.

BAE'ye askeri ve ticari avantaj sağlayacak Mayun Adası'ndaki hava üssü, BAE'nin Babülmendep Boğazı'nda güçlenmesine ve yıllarca süren kanlı bir savaşla sarsılan Yemen ana karasına kolayca hava saldırıları başlatmasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda Kızıldeniz, Aden Körfezi ve yakın doğu Afrika'daki tüm operasyonlar için stratejik bir üs elde etmiş olacak.

Associated Press tarafından elde edilen Planet Labs'tan alınan uydu görüntüleri 11 Nisan'da adada 1,85 km'lik bir pist inşa eden inşaat araçlarını gösterdi.

18 Mayıs'a kadar pistin hemen güneyinde asfalt üzerine inşa edilen üç hangarla çalışma tamamlandı.

BAE gemileri asker, silah ve teçhizat taşıdı

Suudi liderliğindeki koalisyonun 2015'ten beri desteklediği Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin askeri yetkilileri, BAE'nin pisti inşa ettiğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimsiz kalmak koşuluyla AP ile konuşan yetkililer, BAE gemilerinin son haftalarda Mayun Adası'na askeri silah, teçhizat ve asker taşıdığını söyledi.