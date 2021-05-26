İngiltere'den BioNTech aşısını kötülemek için fenomenlere para teklifi

Fransa'da sağlık ve bilim alanında paylaşım yapan sosyal medya fenomenleri, Pfizer/BioNtech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını karalamaları için İngiltere'de olduğunu öne süren bir PR ajansından teklif aldıklarını duyurdu. Fenomenler, kendilerine gönderilen mesajda ayrıca AstraZeneca/Oxford aşısına öne çıkarmalarının istendiğini ve 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar teklif edildiğini öne sürdü.

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Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci öncülüğünde üretilen BioNTech, ABD merkezli Moderna, İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca, Çinli Sinovac ve Rusya'dan Sputnik V, şu an piyasada bulunan en gözde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları arasında yer alıyor. Onay alan birçok aşı insanlığın kullanımına sunulurken; dünya ülkeleri de adeta kendi aşılarını satma yarışına girdi.

Fransa'daki bazı sosyal medya fenomenleri, Pfizer/BioNTech aşısını kötülemek için gizemli bir teklif aldıklarını açıkladı. İngiltere'de olduğunu iddia eden bir PR ajansının kendileriyle iletişime geçtiğini belirten fenomenler, karşılığında büyük miktarda para teklif edildiğini söyledi.

Bunlardan biri olan ve YouTube'de 1 milyondan fazla abonesi olan Leo Grasset, 'gizli kalmak isteyen' bir müşteriden 'devasa bir bütçe' sözü verildiğini ifade ederek Twitter'da bir gönderi yayınlandı. Grasset, kendisine sözde ajans tarafından gönderilen mesajda, eğer ortaklık teklifini kabul ederse 'reklam' veya 'sponsorlu video' gibi kelimeleri kullanmasının istenmediğini aktardı. Grasset, Pfizer/BioNTech ile aşılanlar arasındaki ölüm oranının AstraZeneca aşısı olanlarda neredeyse üç kat daha yüksek olduğu şeklindeki yanlış bir iddiayı yaymasını istendiğini söyledi.

Öte yandan; hepsi sağlık ve bilim alanında yer alan diğer birkaç Fransız sosyal medya fenomeni de kendilerine benzer bir teklifin yapıldığını açıkladı. 85 binden fazla Instagram takipçisi olan bir hastane stajyeri, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, hesabında 30 saniyelik bir hikaye paylaşması karşılığında 2 bin 510 dolarlık bir teklif yapıldığını belirtti.