Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada kan aktı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba yaralandı, oğlu öldü.

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KAYSERİ merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A.'nın evine geldi. Çıkan tartışmada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.A. yaşamını yitirdi, babası İ.A. ise yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İ.A.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kaçan şüpheliler E.D. ve H.L.D. ise kısa sürede yakalandı.

Olayı duyup eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Polisler, taşkınlık çıkaran bazı kişileri güçlükle durdurabildi.