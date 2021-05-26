BIST 1.427
DOLAR 8,46
EURO 10,32
ALTIN 514,59
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor

Galatasaray'da TT Stadı'nın zeminini eleştirmesinden sonra sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda için Trabzonspor devrede. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Faslı yıldızı yeni sezonda takımında görmek istiyor.

Abone ol

Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde Lucas Biglia ve Enzo Roco gibi isimler bulunurken Belhanda için de nabız yoklanacak. Faslı futbolcuyu Abdullah Avcı'nın özel olarak istediği öğrenildi.

Çok yakından ilgileniyorlar
Trabzonspor'un transfer gündemine ilişkin Fanatik'ten Yakup Çınar, "Lucas Biglia'yı Abdullah Avcı, devre arasında da istemişti ancak Karagümrük bu transfere sıcak bakmamıştı. İlerleyen yaşına rağmen kalitesini Türkiye'de de gösterdi. Roco, Beşiktaş'tan kiralık olarak gitmişti. Beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Trabzonspor, bu iki ismi gündeme aldı. Roco'nun bonservisi elinde. Onun transferinin gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Biglia transferi zor görünüyor. Biglia dışında da Belhanda ile çok yakından ilgileniyor Trabzonspor. Abdullah Avcı, kendisini kadroda görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 26 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Trabzonspor'da Gervinho ve Bruno Peres'in maliyetleri belli oldu
Defne Samyeli kaç yaşında nereli? Defne Samyeli ilk eşi ve kızları kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayı vurgusu
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 50 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sedat Peker'i bitirdi işte açıklamaları
Yemen'deki volkanik adada inşa edilen gizemli hava üssü uydudan görüntülendi
Türkiye'deki koronavirüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında
Yorumlar