Türkiye 26 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 221 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, can kaybı 46 bin 787 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 221 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 681 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 166 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e çıktı.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787, ağır hasta sayısı 1561 oldu.