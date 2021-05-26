Antalya'da sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde serinlemek için yapay sulama havuzuna giren Mustafa Eldemir (26) ve arkadaşı Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak (28) boğuldu. Gençlerin cansız bedeni Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) tarafından sudan çıkarıldı.

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ŞANLIURFA'dan geldikleri Antalya Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'ndeki seralarda günlük işçi olarak çalışan Mustafa Eldemir (26) ve arkadaşı Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak (28), ailelerine serinlemek için kaldıkları bölgeden yaklaşık 1 kilometre ilerideki yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek evlerinden ayrıldı. Eldemir ve Gokhak'tan bir süre haber alamayan aileleri aramak için sulama havuzuna geldiklerinde su kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'ni (SAK) çağırdı. Havuza giren dalgıçlar, iki gencin cansız bedenine ulaştı. Eldemir ve Gokhak'ın cansız bedeni önce Kaş Devlet Hastanesine ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.