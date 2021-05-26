Lahanadan çimentodan daha dayanıklı yapı malzemesi üretildi

Bilim insanları; portakal, soğan ve lahana gibi birçok sebze ve meyve atığını yapı malzemesine dönüştürdü. Yapılan testlerin de olumlu sonuç verdiği bildirildi. Lahananın çimentodan üç kat daha dayanıklı olduğu aktarıldı.

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Her yıl milyonlarca ton sebze ve meyve artığı çöpe gidiyor. Japonya'dan bilim insanları, bu atıkları değerlendirmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Tokyo Üniversitesindeki araştırmacılar geliştirdikleri metotla soğan, portakal kabuğu ve kabak gibi gıdaları yapı malzemesine dönüştürdü.

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede, her yıl milyonlarca ton artığın doğaya kazandırılamadığını belirtti. 'Sürdürülemez' olarak nitelendirilen bu sürecin hem masraflı hem de çevre dostu olmayan bir alışkanlık olduğu aktarıldı.

Araştırma ekibinden Yuya Sakai, "Amacımız deniz yosunu ve yaygın kullanılan gıdaların atıklarını en az çimento kadar güçlü yapı malzemelerine dönüştürmekti" dedi.

Sıcak basınç uygulandı

Odun tozlarının dönüştürülmesinde kullanılan sıcak basınç konsepti toz haline getirilen gıda atıklarının dönüştürülmesine ilham verdi. Bilim insanları, vakumla kurutulup toz haline getirilmiş gıdaları suyla karıştırıp yüksek sıcaklıklı bir basınca maruz bıraktı. Karışım, bu işlem esnasında şekillendirildi.

Bal kabağı dışında kullanılan bütün sebze ve meyvelerin yapılan testlerden geçtiği belirtildi. Ayrıca Çin kabağı yapraklarının da çimentodan üç kat daha güçlü olduğu tespit edildi.