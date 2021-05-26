Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'a 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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IĞDIR'da 31 Mart 2019'da belediye başkanı seçilen HDP'li Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.

Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.