Zeytinburnu'nda çıkan yangında hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel hayatını kaybetti.

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Olay, saat 00: 15 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/14 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde bulunan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan Rıfat Evrensel(75) yangından kurtarıldı. Dumandan etkilenerek kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışan yaşlı adam ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.