Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılarak konuşma yaptı.

Küresel ekonominin koronavirüs salgını kaynaklı gelişmeler nedeniyle son asrın en sancılı dönemini yaşadığını vurgulayan Erdoğan, geride bıraktıkları 1,5 yılın hem şirketler hem de devletler açısından pek çok sınamayı beraberinde getirdiğini anlattı.

Dünya ekonomilerinin birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadığını dile getiren Erdoğan, özellikle havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin salgına karşı alınan kısıtlamalardan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

"Aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde güçlü sağlık altyapısının ve sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların değerini gördüklerini belirterek, "Salgın döneminde birçok ülkede yaşanan sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı." dedi.

Kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdikleri şehir hastaneleri ve rekor sürede hizmete aldıkları 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesinin salgın döneminde kritik rol üstlendiğine işaret eden Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.