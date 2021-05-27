Eşiyle tartıştı çocuklarının önünde öldürdü

Güntay Mert, bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan eşi Yudum Mert'i çocuklarının önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

KADIKÖY'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Yudum Mert, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, eşini hastanede bıçaklayan ve kayıplara karışan Güntay Mert'i yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 18.30 sıralarında Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre dün Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yudum Mert çocuklarıyla birlikte evi terk ederek bir yakının yanına yerleşti. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Yudum Mert bu sabah çocuklarıyla birlikte işe geldi.

Akşam saatlerinde Güntay Mert hastaneye geldi. Bir süre sonra Güntay Mert ile Yudum Mert arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ameliyata alınan Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.