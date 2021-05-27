UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi oldu.

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Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Villarreal, Manchester United'ı seri penaltı atışları sonucu toplamda 12-11 mağlup ederek kupaya uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez bu sezon finale adını yazdıran Villarreal, bu organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzanmış oldu.

Öte yandan; Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 kez üst üste elde eden Unai Emery, aynı başarıyı Villarreal çatısı altında tekrarlayarak bu turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanının da yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun üstünlüğü Manchester United'da olsa da ilk 45 dakika 29. dakikada Gerard Moreno'nun duran top organizasyonu sonucu bulduğu golle Villarreal'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Manchester United, 55. dakikada Edinson Cavani'nin kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Penaltı atışlarında müthiş heyecan

Normal sürenin kalan dakikalarında ve uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince maçta seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında her iki takım da ilk 10'ar penaltı atışını gole çevirdi.

Sıra kalecilere gelince Rulli penaltı atışını gole çevirdikten sonra De Gea'nın atışını kurtardı ve kupa Villarreal'in oldu.