İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DAEŞ’e yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yapılan adreslerde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.