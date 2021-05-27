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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DAEŞ’e yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yapılan adreslerde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi  gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

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