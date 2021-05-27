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Süper Lig'in yeni ekibi Altay’a İzmir’de coşkulu karşılama

TFF 1. Lig’de Play-Off finalini kazanarak Süper Lig’e yükselen Altay, İzmir’de coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

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TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Altay kafilesi, İzmir’e döndü. Saat 02.30’da Adnan Menderes Havalimanı’nda inen Siyah-beyazlı kafileyi, onlarca taraftar karşıladı.

Havalimanından çıkan futbolcular, taraftarların olduğu bölüme gelerek karşılıklı tezahüratlarda bulundu. Altay’a Süper Lig’i getiren golü kaydeden Marco Paixao, taraftarlara üçlü çektirerek büyük coşku yaşattı. Daha sonra futbolcular şampiyonluk kupasını tezahüratlar eşliğinde taraftarın önünde bir kez daha kaldırdı.

Ardından siyah-beyazlı kafile, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne hareket etti.

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