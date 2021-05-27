Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi! İşte Liverpool'a ilk teklif

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon için bazı takviyelerle takımın şampiyonluğa yürüyeceğini inandığını ifade etmişti. İşte Fenerbahçe'nin Shaqiri için Liverpool'a teklifi...

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Yeni sezona da Emre Belözoğlu yönetiminde girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Arnavut asıllı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri için girişimler başladı. Sabah Gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Shaqiri için Liverpool'a teklifini sundu.

Shaqiri'nin Basel'de oynadığı dönemde Ünal Aysal yönetimi transfer için uzun süre uğraşmış fakat sonuç alamamıştı. Xherdan Shaqiri Bayern Münih ve daha sonra Liverpool'a transfer oldu. Liverpool'da hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan İsviçreli yıldızın kulübüyle iki senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin gündemine geldi

Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri. Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil.

Kiralama formülü

Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil.