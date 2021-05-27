Borç ertelemesinin ardından çiftçilere yeni bir destek paketi müjdesi!

İç Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde kuraklık sebebiyle buğday, arpa ve bazı bakliyat ürünleri tarlada kalırken, çiftçilere tohum ve gübre desteği verilmesi gündeme geldi. AK Parti, ürünü tarlada kalan çiftçilere yeni bir destek paketi verilmesi formülünü görüşüyor.

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Türkiye tarımı kuraklık alarmı veriyor. İç Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu gibi bölgelerin büyük bölümünde buğday, arpa ve bazı bakliyat ürünleri kuraklık sebebiyle tarlada kaldı. Tahıl ambarı olarak bilinen Kırıkkale ve Kırşehir'de buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerde rekolte kaybının yüzde 70-80'lere ulaştığı belirtiliyor. Güneydoğu'da da Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi illerde de durum farklı değil.

Edinilen bilgilere göre AK Parti milletvekilleri de sahadaki çalışmalarında, çiftçilerin kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını bizzat yerinde tespit etti. Meclis'in bayram nedeniyle çalışmalara ara verdiği dönemde seçim bölgelerine giden milletvekilleri, en fazla kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıların gündeme geldiğini söylediler.

Hayvanlara yem oldu

Tarlalara gidip kuraklığın boyutunu yerinde gören milletvekilleri, "Yağış olmadığı için ürünler başak tutmamış. Tarlada kalmış. Bundan sonra yağış olsa da bir faydası yok zaten. Ekili tarlalara hayvanları salmışlar. Bazı köylerimize biçerdöver girmeyecek gibi. Hükümetimiz nezdinde imkânları zorlayarak yaraları sarmamız gerek" dedi.

Borçlar ertelenmişti

Sahada yaptıkları tespitlerden sonra AK Partili vekiller, atılacak adımların belirlenmesi için hem parti hem de Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini açıklamıştı. AK Parti milletvekilleri bu adımın yeterli olmayacağını, çiftçilere kuraklık desteği verilmesini gündeme getirdi. Bu kapsamda, kuraklık nedeniyle ürünü tarlada kalan çiftçilere tohum ve gübre desteği verilmesi formülü tartışılıyor.

Zararın boyutu çıkarılıyor

AK Parti kaynakları, Tarım Bakanlığının kuraklığın boyutunu tespit etmek için illerde çalışma başlattığını kaydetti. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlara göre, kuraklığın neden olduğu zarar konusunda bir envanter çıkarılacak. AK Parti'nin ekonomi kurmayları, "Tarlada kalan ürünün miktarı üzerinden bir zarar hesabı yapılır. Ona göre tohumun ve gübrenin bir bölümü karşılanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

TMO 4 milyon ton buğday ithal edecek

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kuraklık, salgın ya da mali sıkıntılar olsa da süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2020'de olduğu gibi 2021'de de olağanüstü şartlar dikkate alınarak her türlü tedbiri almaya hazırlık yapıyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her türlü iç ve dış ticaret tedbiri de masadadır. Bazı teamüllerimizi kuraklık ve salgının getirmiş olduğu şartları dikkate alarak göz ardı edebiliriz. Örneğin, hasat döneminde ithalat yapmama gibi bir temayülümüz vardı. Bu dönemde ihtiyaç olursa üreticimizin emeğine sıkıntı gelmeyecek şekilde piyasa beklentilerine cevap olarak bunu yapmayı hesaplıyoruz. Şimdiden yeni hasat dönemine kadar 2,5 milyon ton şimdiden ve 1,5 milyon ton da ocak ayından olmak üzere 4 milyon tonluk bir buğday dış tedarik imkanımızın olabileceğini öngörüyoruz."

Piyasalardaki spekülatif hareketlere göz yummayacaklarını aktaran Güldal, devletin ilgili kurumlarıyla birlikte piyasayı yakından takip ettiğini aktardı.

Ekmeklik buğdayın hasat sonu fiyatı 2.450 lira

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre TMO, ikinci grup ekmeklik buğday fiyatı hasat bitimiyle beraber 2 bin 450 TL'den, makarnalık buğday 2 bin 650 TL'den, arpa 1.950 TL'den satın alacak.