Defne Samyeli evlilikleri kızlarının babası kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, twitter adresinden yaptığı Defne Hanım açıklaması ile şimşekleri yine üzerine çekti ve Defne Samyeli günün konusu oldu. Ben o Defne değilim diyen Defne Samyeli'nin hayatı ise merak konusu oldu. Peki kimdir Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu'nun babası kimdir?

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Sedat Peker'in açıklamalarının ardından Defne Samyeli gündem oldu ve özel hayatı kızları, kızlarının babası ve ilk eşi merak konusu oldu. 48 yaşında olan Defne Samyeli 1995 yılında Eren Talu ile evlendi ve bu evlilik 2011 yılında sona erdi. çiftin bu evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı oldu. Cem Yılmaz ile olaylı bir aşk yaşayan Defne Samyeli, boşandıktan sonra 2013 yılında siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlanmıştı.

Organize suç örgütü lideri twitterdan 'Defne Hanım' deyip bazı twitler attı. Bu mesaj sonrasında Defne Samyeli gündeme oturdu ve TT listesine girdi. Ünlü sunucu Samyeli, Sedat Peker'e tepki gösterdi..

Sedat Peker, Erdoğan'dan gelen açıklamalar sonrasında belden aşağı indi. Twitter hesabından şunları yazdı:

-Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!

Sedat Peker'in imaları sonrasında Defne Samyeli TT listesinin tepesine oturdu. Ünlü sunucu iddialar üzerine twitter hesabından Sedat Peker'e tepki gösterdi. 'Defne Hanım' ben değilim diyen Defne Samyeli, 'bu kul hakkına sığır mı' deyip şu paylaşımı yaptı:

-Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği 'Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz.

-Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım.

Peker özür diledi: Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim.

Defne Samyeli nereli kaç yaşında?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya'lı bir ailenin ilk çocuğu olarak İstanbul’da Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde doğmuştur. Annesi Sendegül Samyeli, babası Haluk Samyeli'dir. 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli vefat etti. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu.

Güzellik tacı var

Defne Samyeli, 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Yarışmanın birincisi elenince Defne Samyeli üçüncü oldu. İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı.

Televizyon kariyeri

Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. 1997 yılında Show TV’den Kanal D’ye transfer oldu. Bir süre “Şakalamaca” adlı programı sunduktan sonra “Gecenin İçinden” adlı haber programını sunmaya başladı. Editörlüğü de üstlenen Defne Samyeli, 1999 Ekiminde Kanal D’nin “anchorwoman”ı olarak karşımıza çıktı.

Kansere yakalandı

2000 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi görüp iyileşti. Temmuz 2000 ayında Amerika’ya giderek New york’da Ameliyat oldu. Amerika dönüşü 11 Eylül 2000’de Kanal D ekranında görevinin başına döndü. 15 Temmuz 2002’de ise Show TV’ye transfer oldu. 2008 yılında Ali Kırca ekibiyle beraber Show TV’ye gelince işsiz kaldı. Ali Kırca ve ekibiyle anlaşan Show TV yönetimi, Defne Samyeli ve haber merkezindeki tüm arkadaşlarını işten çıkardı.

Defne Samyeli'nin ilk eşi kimdir? Kızı Derin ve Deren Talu'nun babası

Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009’un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. Evlendikten 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren’i 1996 yılında Las Vegas’ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu.

Defne Samyeli'nin nişanlıları ve sevgilileri

Defne Samyeli, boşandıktan sonra 2013 yılında siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Ancak bu nişanlılık evliliğe gitmeden bitti. Defne Samyeli magazin gündemine Cem Yılmaz aşkıyla bomba gibi düştü. Cem Yılmaz ile evlenecek derken, ünlü komedyen onu Serenay Sarıkaya ile aldattı.