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Adnan Ertem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevine getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı ile Rekabet Kurulu Üyeliğine atamalar gerçekleştirildi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan iki ayrı Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Rekabet Kurulu Üyeliğine de Cengiz Çolak getirildi.

Adnan Ertem kimdir?
Adnan Ertem'in daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü görevleri bulunuyor.

1965 yılı Erzincan doğumlu olan Adnan Ertem, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı.

Akademik çalışmalarının tamamını vakıflar konusunda yaptı. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları var.

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