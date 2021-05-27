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Taksim Camisi’nde ilk namaz yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Yapımına 4 yıl önce başlanan Taksim Camisi tamamlandı. Montaj ve temizlik işleri yapılan camide ilk namaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yarın kılınacak.

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İstanbul Taksim'de yıllardır beklenen gün geldi. 17 Şubat 2017'de temeli atılan Taksim Camisi inşaatında 4 yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar tamamlandı. Camide ilk namaz yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. Cuma namazıyla birlikte kapılarını açacak camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan camide açılış öncesi temizlik ve montaj çalışmaları tamamlandı.

Caminin zeminine Manisa'da özel olarak dokunan 3 bin 500 metrekare yün halı serildi. 12 metre çapında 20 metre yüksekliğinde 60 ışıklı dev avize yerleştirildi.

''Taksim'e, Beyoğlu'na, İstanbul'a değer katacak"
Caminin Taksim Meydanı'nda bir yıldız gibi parlayacağını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Camide Türk-İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak. Camimiz, hem ibadet anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek hem de Taksim'e, Beyoğlu'na, İstanbul'a değer katacak" dedi.

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