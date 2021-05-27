Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Rusya kancası

Rus ekiplerinden CSKA Moskova, Adem Ljajıc ile ilgileniyor. Beşiktaş 3-4 milyon euroluk teklif gelirse transfere onay verecek.

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Beşiktaş'ta transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikle Ghezzal ve Rosier transferini sonlandırmak isteyen Beşiktaş diğer yandan da elindeki oyuncuları satmak ve kasasını doldurmak istiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in satılması söz konusu. CSKA Moskova, Adem Ljajıc ile ilgileniyor. Beşiktaş 3-4 milyon €'luk teklif gelirse transfere onay verecek.