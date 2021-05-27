Ziya Selçuk: Aşılanan eğitim çalışanı sayısı 813 bin'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...''