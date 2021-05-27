Korkut Eken'den Atilla Peker açıklaması! Evet Atilla Peker'le KKTC'ye gittim ama...

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili suçladığı emekli Yarbay Korkut Eken'den açıklama geldi. Peker, KKTC'ye Atilla Peker ile birlikte gittiğini kabul eden Peker, “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim" dedi.

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Hakkında "Kutlu Adalı" cinayeti nedeniyle soruşturma açılan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittiklerini iddia etti. Peker'in iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Eken, cinayet iddialarını reddederken, Peker'le Kıbrıs'a gittiğini doğruladı.

"Hasan Kundakçı Mehmet Ağar'a telefon etmiş"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Korkut Eken, Kıbrıs'a gittiği süreci şöyle anlattı: "Hasan Paşa (Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, ‘Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor' falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat Polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi."

"Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim"

"Her ihtimale karşı doğru, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim, ben çağırdım. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrian kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim" sözleriyle anlattı.

"Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş"

Emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi ziyaretine ilişkin olarak da konuşan Eken "O dönem Albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak C.Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum" ifadesini kullandı. Korkut Eken'in açıklamaları şöyle:

Korkut Eken hakkındaki Kutlu Adalı suçlamalarının ardından Alaaddin Çakıcı, Eken'i Antalya'daki evinde ziyaret ederek fotoğraf paylaştı.

"Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki"

- Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Eee bizi kim kollayacak. Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur' diyecek adam. ‘Allahtan korkun' diyen yok maalesef.

"Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için hapis yattım"

- (Kutlu Adalı suikastıyla niçin gündeme geldiniz?) Vallahi, billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2,5 yıl hapis yattım.

Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz

- Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. ‘Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir' diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Allah korkusu olması lazım. Polis Özel Harekat Timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah.

"Devletin yetkilileri, bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?"

- Sedat Peker'le benim aramda bir şey yok ama bir kin bir garezle nereye gittiyse, mahkemeye gittiyse benim ismimi zikretti. İftiralarla aşağılamaya çalıştı. Niçin böyle yaptığının sebebini vallahi bilmiyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Onunla da görüşmüyorum. 2004'te cezaevinden çıktıktan sonra kimseyle görüşmüyor, tek başıma yaşıyorum. Korkut Eken'in de çocukları, torunları var. Katil miyim ben? Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı? Bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?

"Hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim"

- (İddiaların araştırılması için siz de C. Savcılığı'na başvuracak mısınız?) Tabii ki başvuracağım, hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim. Bu Susurluk, faili meçhulleri biliyorsam kendi adıma şerefsizim. Ben özel harekat polislerini sadece eğittim. Ben, PKK ile mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var.