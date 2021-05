Adana'da acı detay ortaya çıktı! Sevgilisini öldürmeden önce 11 gün boyunca...

ADANA'da sevgilisini ve Suriyeli bir kadını öldürmekten aranan firari zanlının sevgilisini 1 ay önce kaçırıp 11 gün alıkoyduğu, bu süre içinde de genç kadını dövüp, “Seni öldürüp cesedini parçalarım” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Mayıs’ta ilçeye bağlı Eski Kabasakal Mahallesi’nde yaşandı. Gece geç saatlerde tarladan dönen işçiler, Müftü Mustafa Sokak’ta park halinde kapıları açık, çalışır vaziyette bir otomobili fark edince durdu. Ön camında kurşun izleri olan araçta bir kadın cesedini gören işçiler, durumu jandarmaya bildirdi. Ölen kadının, 3 çocuk annesi Tuğçe Duman (27) olduğu tespit edilirken, olay yerine 60 metre uzaklıkta bir başka kadının daha cesedi bulundu.



Bu kişinin de Duman’ın dayısıyla evli olan Suriye uyruklu Melek el Şemo (24) olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında da, her iki kadının Tuğçe Duman’ın sevgilisi Furkan A. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak Furkan A. saldırının ardından bir türlü yakalanamadı. Katil zanlısına yardım ettiği öne sürülen amcası İsmail A. ve oğlu Murat A. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgusu da sürüyor.



Şiddet ve tehdit

Tuğçe Duman’ın 2 yıl önce eşi Osman Duman’dan ayrılıp, ona boşanma davası açtığı, 3 çocuğunu alıp Kozan’a geldiği, Furkan A. ile de burada tanışıp sevgili oldukları öğrenildi. Ancak bu ilişkisi genç kadının hayatını kararttı. Furkan A.’dan ayrılmak isteyen Duman, sevgilisinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.



"Benimle yaşayacaksın yoksa seni öldürürüm"

Furkan A., 13 Mart’ta Duman’ı kaçırdı; genç kadının ailesi de polise ‘kayıp’ başvurusunda bulundu. Ekipler, genç kadını buldu, Tuğçe Duman ‘Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirilirken, Apaydın için de ‘uzaklaştırma kararı’ çıkartıldı. Duman bir gün sonra buradan çıkıp, annesi Hatice Kır’ın yanına yerleşti. Ancak Furkan A., Duman’ın peşini bırakmadı ve ona, “Annenin evinden çıkıp, benimle yaşayacaksın yoksa seni öldürürüm” diye tehdit etti.



"Eğer beni bırakıp gidersen seni ve sevdiklerini öldürürüm"

Kendisi ve ailesine zarar verilmesinden korkan Duman, 23 Nisan’da evden çıkıp Furkan A. ile gitmek zorunda kaldı. Furkan A. bulunmamak için sürekli adres değiştirirken, sevgilisinin telefonuna da el koydu. Çift, Kozan’da dağlık arazideki barakalarda kalırken, Duman telefonunu istedi, ancak Furkan A. önce sevgilisini dövdü, sonra da ona, “Eğer beni bırakıp gidersen seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalara ayırıp mağaraya atarım kimse bulamaz” dedi.



Polisi aramasıyla 11 gün sonra bitti

4 Mayıs’ta çift, yürüyerek dağdan indi ve Kozan’a bağlı Bağlar Mahallesi’ne giderken, Furkan A.'nın kuzeni Murat A.’nın motosikletle yanlarına gelip, Duman’ı, “Şimdi annen seni bizim elimizden kurtarsın da görelim” diye tehdit ettiği öğrenildi. Genç kadının esareti, aynı gün tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği bir evde tanımadığı kişinin telefonundan polisi aramasıyla 11 gün sonra bitti.



‘Gel beni götür, birlikte kaçalım’

Polis, ihbar üzerine harekete geçip Tuğçe Duman’ı mahsur kaldığı evden kurtardı. Furkan ve Murat A. da gözaltına alındı. Furkan A. polis merkezindeki ifadesinde de, “Tuğçe ile evlilik konusunu görüştük. Bana; ‘Gel beni götür, birlikte kaçalım’ dedi. Ben de onu evinden aldım. Kendisiyle 4 Mayıs’ta gittiğimiz evde tartıştık. Onu darp etmedim. Bana iftira atıyor” dediği öğrenildi. Bu olaydan sonra da Furkan A. için uzaklaştırma kararı çıktığı belirlendi. Ancak buna rağmen Furkan A. hem Duman’ı hem de Suriyeli kadını öldürdü. Şu an jandarma her yerde Furkan A.’yı arıyor.